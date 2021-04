Serie B, paura per Grassadonia: sviene durante Brescia-Pescara (Di lunedì 12 aprile 2021) Momenti di paura durante Brescia-Pescara.Pomeriggio concitato al "Rigamonti" dove, nella giornata di ieri, Brescia e Pescara si sono affrontate nella sfida valida per la 33^ giornata di Serie B. durante la sfida, e più precisamente nei minuti finali, il tecnico degli abbruzzesi Gianluca Grassadonia è svenuto improvvisamente a causa di un improvviso malore accusato. Immediato l'intervento dei sanitari che, prontamente, hanno soccorso l'allenatore: rimasto a terra qualche minuto prima di riprendere conoscenza e lasciare il rettangolo verde accompagnato dallo staff medico.La gara è stata momentaneamente sospesa per permettere i soccorsi, motivo per il quale, l'arbitro, ha assegnato ben 9 minuti di recupero che però non hanno cambiato il ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 aprile 2021) Momenti di.Pomeriggio concitato al "Rigamonti" dove, nella giornata di ieri,si sono affrontate nella sfida valida per la 33^ giornata diB.la sfida, e più precisamente nei minuti finali, il tecnico degli abbruzzesi Gianlucaè svenuto improvvisamente a causa di un improvviso malore accusato. Immediato l'intervento dei sanitari che, prontamente, hanno soccorso l'allenatore: rimasto a terra qualche minuto prima di riprendere conoscenza e lasciare il rettangolo verde accompagnato dallo staff medico.La gara è stata momentaneamente sospesa per permettere i soccorsi, motivo per il quale, l'arbitro, ha assegnato ben 9 minuti di recupero che però non hanno cambiato il ...

