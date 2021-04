Serie A, la corsa Champions League: le prime 7 non sbagliano, Atalanta-Juventus può decidere tanto. Il calendario a confronto (Di lunedì 12 aprile 2021) Tantissime emozioni nella 30esima giornata del campionato di Serie A, in particolar modo sono arrivate indicazioni per quanto riguarda la corsa alla Champions League. Sono addirittura sei le squadre in gioco per tre posti, le prossime partite saranno sicuramente decisive. L’ultimo turno ha regalato un primato interessante, tutte le prime 7 squadre della classifica hanno conquistato i tre punti. Già certo della qualificazione l’Inter, i nerazzurri sono ad un passo anche dalla vittoria dello scudetto e per l’ufficialità è solo questione di tempo. Per il resto si preannuncia una vera e propria bagarre, dal Milan alla Roma sono tutte coinvolte in una bellissima corsa dal secondo al quarto posto. I dettagli sulla corsa Champions ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 aprile 2021) Tantissime emozioni nella 30esima giornata del campionato diA, in particolar modo sono arrivate indicazioni per quanto riguarda laalla. Sono addirittura sei le squadre in gioco per tre posti, le prossime partite saranno sicuramente decisive. L’ultimo turno ha regalato un primato interessante, tutte le7 squadre della classifica hanno conquistato i tre punti. Già certo della qualificazione l’Inter, i nerazzurri sono ad un passo anche dalla vittoria dello scudetto e per l’ufficialità è solo questione di tempo. Per il resto si preannuncia una vera e propria bagarre, dal Milan alla Roma sono tutte coinvolte in una bellissimadal secondo al quarto posto. I dettagli sulla...

