“Se ne va un mito, una leggenda”. Lutto nello sport italiano: Massimo Cuttitta è morto di Covid a 54 anni (Di lunedì 12 aprile 2021) Lutto nello sporti: è morto Massimo Cuttitta. È stato uno dei rugbysti più forti del panorama nazionale italiano. Per tutti da sempre “Maus”, il leggendario pilone azzurro se n’è andato questa sera a soli 54 anni. A sconfiggerlo è stato l’avversario più infido mai incontrato: il Covid. Malattia che solo 3 giorni fa si era portata via anche la mamma. Erano stati ricoverati insieme all’ospedale di Albano (provincia di Roma) dalla fine di marzo, era stata intubata prima la mamma Nunzia e poi anche lui, ma purtroppo la situazione non si è rivelata recuperabile. A piangerlo non è solo il rugby italiano, ma tutta la famiglia ovale internazionale. Nato a Latina da famiglia napoletana, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021)i: è. È stato uno dei rugbysti più forti del panorama nazionale. Per tutti da sempre “Maus”, ilrio pilone azzurro se n’è andato questa sera a soli 54. A sconfiggerlo è stato l’avversario più infido mai incontrato: il. Malattia che solo 3 giorni fa si era portata via anche la mamma. Erano stati ricoverati insieme all’ospedale di Albano (provincia di Roma) dalla fine di marzo, era stata intubata prima la mamma Nunzia e poi anche lui, ma purtroppo la situazione non si è rivelata recuperabile. A piangerlo non è solo il rugby, ma tutta la famiglia ovale internazionale. Nato a Latina da famiglia napoletana, ...

Advertising

yhajoon : RT @malayga_: @yhajoon secondo una versione del mito lui era figlio solo di era che per vendicarsi dei continui tradimenti del marito aveva… - malayga_ : @yhajoon secondo una versione del mito lui era figlio solo di era che per vendicarsi dei continui tradimenti del ma… - pessimistic_way : @1kand1ships Lasciamo stare il nazionalismo che permane in quel paese perchè veramente è una piaga della società. P… - raoulraffagli : @magozufus1 Avrei convenuto anche su questo punto, ma il mito di Sisifo di Camus mi ha fatto apprezzare una certa filosofia - MatterOfStiles : #lolchirideefuori ma io mi chiedo come ha fatto a perdere @frankmatano dopo anni di allenamento con gli scherzi te… -