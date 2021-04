Se ne va a 79 anni Marco Bollesan, leggenda del rugby italiano (Di lunedì 12 aprile 2021) il rugby italiano piange un altro grande. A 79 anni è morto a Genova Marco Bollesan , unico rugbista inserito dal CONI nella Walk of Fame che attraversa il Parco del Foro Italico. Quarantasette volte ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 aprile 2021) ilpiange un altro grande. A 79è morto a Genova, unico rugbista inserito dal CONI nella Walk of Fame che attraversa il Parco del Foro Italico. Quarantasette volte ...

