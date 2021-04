Se Georges Perec si infila sotto il letto (Di martedì 13 aprile 2021) Lo tengo sul comodino da mesi, forse anni, sebbene abbia finito di leggerlo e rileggerlo molto tempo fa. Sta infilato fra libri lasciati a metà che, mi dico, prima o poi riaprirò e altri che vengono sostituiti quando sono terminati. Gli altri stazionano sospesi o passano, lui, La vita istruzioni per l’uso di Georges Perec, resta lì come una sorta di totem evocatore che non ho nessuna voglia di riporre nella libreria perché ha a che fare con una scrittura … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 13 aprile 2021) Lo tengo sul comodino da mesi, forse anni, sebbene abbia finito di leggerlo e rileggerlo molto tempo fa. Stato fra libri lasciati a metà che, mi dico, prima o poi riaprirò e altri che vengono sostituiti quando sono terminati. Gli altri stazionano sospesi o passano, lui, La vita istruzioni per l’uso di, resta lì come una sorta di totem evocatore che non ho nessuna voglia di riporre nella libreria perché ha a che fare con una scrittura … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Like_a_BirdSky : RT @BebuCesco: In un giorno come questo... tutto ricomincia, tutto comincia, tutto continua. Georges Perec ____ © Vincent Cartabiano http… - BebuCesco : RT @BebuCesco: In un giorno come questo... tutto ricomincia, tutto comincia, tutto continua. Georges Perec ____ © Vincent Cartabiano http… - lellinara : RT @strafui: @Gianbilico Mi ricordo che, all'indomani della morte di Gide, Mauriac ricevette questo telegramma: 'Inferno non esiste. Impazz… - Gianbilico : RT @strafui: @Gianbilico Mi ricordo che, all'indomani della morte di Gide, Mauriac ricevette questo telegramma: 'Inferno non esiste. Impazz… - babifar22 : RT @strafui: @Gianbilico Mi ricordo che, all'indomani della morte di Gide, Mauriac ricevette questo telegramma: 'Inferno non esiste. Impazz… -