Se accettate AstraZeneca potete presentarvi senza prenotazione | dice il Ministro Speranza

Il Ministro della Salute Roberto Speranza fa il punto della situazione sulla campagna vaccinale e preannuncia come sarà l'estate che ci attende. L'Agenzia Europea per il Farmaco ha riconosciuto la sussistenza di una correlazione tra il vaccino di AstraZeneca – Vaxzevria – e i trombi registrati in alcuni pazienti. Tuttavia l'Ema ha ritenuto che i benefici apportati dal farmaco superino gli eventuali rischi e, pertanto, non lo ha sospeso né ne ha limitato la somministrazione. Ma diversi Paesi, tra cui l'Italia, hanno deciso che il vaccino anglo svedese potrà essere inoculato solo a persone con più di 60 anni. La paura, però, è molta e – riporta Il Sole24Ore – in tutta Italia sono già iniziate le disdette di anziani che non si presentano all'appuntamento per la somministrazione della dose.

