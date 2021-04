Scuola in Liguria, alle superiori è il giorno del ritorno alle lezioni in presenza al 50% (Di lunedì 12 aprile 2021) Circa 67 mila gli studenti coinvolti a rotazione. È la terza volta che accade dall'inizio dell'anno scolastico nella regione Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 12 aprile 2021) Circa 67 mila gli studenti coinvolti a rotazione. È la terza volta che accade dall'inizio dell'anno scolastico nella regione

Advertising

Miti_Vigliero : Scuola in Liguria, alle superiori è il giorno del ritorno alle lezioni in presenza al 50% “Riaprire a due mesi dal… - GenovaOnline : Scuola in Liguria, alle superiori è il giorno del ritorno alle lezioni in presenza al 50% - ANSA_Legalita : Scuola: ritorno in presenza per 67mila studenti liguri. Terza volta da inizio anno. 'Abituati all'apri-chiudi' |… - AnsaLiguria : Scuola: ritorno in presenza per 67mila studenti liguri. Terza volta da inizio anno. 'Abituati all'apri-chiudi' #ANSA - ansa_liguria : Scuola: ritorno in presenza per 67mila studenti liguri -