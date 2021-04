(Di lunedì 12 aprile 2021) Madrid, 12 apr. - (Adnkronos) - Lo scrittorePadrón, uno dei più importanti poeti contemporanei di lingua spagnola, autore che preferiva l'ode o l'elegia per raccontare coppie di concetti come l'amore e la morte, la creazione e la distruzione, la luce e oscurità, èdomenica 11 aprile a Madrid all'età di 77 anni a causa delle complicazioni del-19. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua casa editrice Vitruvio. Era nato a Las Palmas, nella Gran Canaria, il 1 ottobre 1943. Ha al suo attivo una lunga attività poetica che lo ha reso noto anche fuori di Spagna. Ha esordito con la raccolta "Il fuoco oscuro" (1971) a cui ha fatto seguito "Mar della notte" (1973). La consacrazione è avvenuta con "I cerchi dell'inferno" (1976), raccolta tradotta in trenta lingue che ha ...

Advertising

TV7Benevento : Scrittori: è morto di Covid il poeta spagnolo Justo Jorge Padron... - FrancoLaratta : Ricordando Saverio Strati, uno dei più grandi scrittori calabresi, morto il 9.4.2014 Da deputato firmai la richiest… - adfestinalente : RT @SandroVeronesi: Raymond Chandler è morto 62 anni fa - oggi ricorre l’anniversario - ma è uno degli scrittori più moderni e vivi d’Ameri… - TV7Benevento : **Scrittori: è morto John Naisbitt, il futurologo che svelò i 'Megatrends' degli anni '80** (2)... - TV7Benevento : **Scrittori: è morto John Naisbitt, il futurologo che svelò i 'Megatrends' degli anni '80**... -

Ultime Notizie dalla rete : Scrittori morto

Il Sannio Quotidiano

... Baudelaire aveva 36 anni e non sapeva certo che sarebbestroncato dalla paralisi che ne ... da Flaubert a Hugo, attirato dall'esotismo e dall'Oriente, come sarebbero statidel secolo ...... ERASUL COLPO. (SEGUE). PAU - ST/FCL 11 - APR - 87 12:41 NNNN ZCZC342/0B U CRO S0B QBXB SI ... E ne avevano fatto uno dei piu' letti e dei piu' grandidella sua epoca. Ancora oggi, per ...Madrid, 12 apr. – (Adnkronos) – Lo scrittore spagnolo Justo Jorge Padrón, uno dei più importanti poeti contemporanei di lingua spagnola, autore che preferiva l’ode o l’elegia per raccontare coppie di ...Jordan, dal 30 aprile su Prime Video. Tra i più amati scrittori di techno-thriller, autore del bestseller mondiale 'Caccia a ottobre rosso', Clancy, morto nel 2013, ci racconta, in un'avventura ...