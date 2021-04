Scozia-Italia, Sei Nazioni rugby femminile: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 12 aprile 2021) Sabato 17 aprile, allo Scotstoun Stadium di Glasgow scenderanno in campo Scozia e Italia per il terzo, e ultimo, turno della fase a gironi del Guinness Sei Nazioni 2021 femminile. E con l’Inghilterra già prima nel Gruppo A la sfida di Glasgow è decisiva per sapere chi si giocherà un posto sul podio continentale. Entrambe le formazioni, dunque, arrivano all’ultimo appuntamento dopo aver perso all’esordio contro l’Inghilterra. 52-10 il passivo per la Scozia, 3-67 quello per l’Italia, con entrambe le squadre che erano arrivate alla vigilia del torneo consapevoli che il match da vincere fosse quello che le aspetta. Due sconfitte pesanti, dunque, ma arrivate in modo molto diverso. L’Italia ha lottato per 50 minuti alla pari con l’Inghilterra, ha regalato due mete nel primo ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Sabato 17 aprile, allo Scotstoun Stadium di Glasgow scenderanno in campoper il terzo, e ultimo, turno della fase a gironi del Guinness Sei2021. E con l’Inghilterra già prima nel Gruppo A la sfida di Glasgow è decisiva per sapere chi si giocherà un posto sul podio continentale. Entrambe le formazioni, dunque, arrivano all’ultimo appuntamento dopo aver perso all’esordio contro l’Inghilterra. 52-10 il passivo per la, 3-67 quello per l’, con entrambe le squadre che erano arrivate alla vigilia del torneo consapevoli che il match da vincere fosse quello che le aspetta. Due sconfitte pesanti, dunque, ma arrivate in modo molto diverso. L’ha lottato per 50 minuti alla pari con l’Inghilterra, ha regalato due mete nel primo ...

