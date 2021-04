Sconti e tasso zero nel nuovo volantino Unieuro con Xiaomi protagonista (Di lunedì 12 aprile 2021) Oggi 12 aprile parte il nuovo volantino Unieuro che sarà valido fino al prossimo 25 aprile. Sconti e tasso zero su pagamenti rateali sono garantiti ai clienti che approfitteranno delle rinnovate promozioni. Per quanto riguarda la categoria merceologica degli smartphone, i dispositivi Xiaomi sono di certo quelli al centro dell’attenzione per la loro attuale convenienza. Partendo dal recentissimo Xiaomi Mi 11 c’è da dire che da oggi, presso i negozi fisici della catena ma anche online, sarà possibile procedere all’acquisto al costo di 799 euro. Un risparmio di ben 100 euro sul valore di listino iniziale di 899 euro. Le condizioni favorevoli riguardano anche le modalità di pagamento rateale. Con il tasso zero, il ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Oggi 12 aprile parte ilche sarà valido fino al prossimo 25 aprile.su pagamenti rateali sono garantiti ai clienti che approfitteranno delle rinnovate promozioni. Per quanto riguarda la categoria merceologica degli smartphone, i dispositivisono di certo quelli al centro dell’attenzione per la loro attuale convenienza. Partendo dal recentissimoMi 11 c’è da dire che da oggi, presso i negozi fisici della catena ma anche online, sarà possibile procedere all’acquisto al costo di 799 euro. Un risparmio di ben 100 euro sul valore di listino iniziale di 899 euro. Le condizioni favorevoli riguardano anche le modalità di pagamento rateale. Con il, il ...

Advertising

Ultimoprezzo : ?? Nuovo volantino #Unieuro ?? Ancora un tasso zero con la possibilità di spalmare la spesa in 10 rate, ecco tutte l… - infoitscienza : Scopri le nuove offerte a tasso zero di Unieuro: sconti fino al 75%! - infoitscienza : Offerte Trony “MEGA SCONTI di Pasqua” 3-16 aprile: grandi ribassi tech a Tasso 0% -