Sconcerti: «Il 6 di Pirlo? Per prendere l’insufficienza cosa doveva fare, dar fuoco allo spogliatoio?» (Di lunedì 12 aprile 2021) L’editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.com. Ha commentato il voto che ieri si è dato Pirlo, dopo la vittoria sul Genoa. L’allenatore della Juventus «si è dato un 6 di stima». «La stima non si nega a nessuno. Ma 6 di stima non è un voto. Pirlo è un ottimo tecnico, tanto che io lo porterei volentieri a Firenze, se non fosse un sacrilegio. Ma con la Juventus non c’entra nulla. I risultati devono avere un valore, giusto? allora Pirlo ha fatto -13 punti rispetto all’anno scorso. E quindi basta, non può esserci futuro per lui alla Juve. Per prendere l’insufficienza cosa doveva fare, dar fuoco allo spogliatoio? ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 aprile 2021) L’editorialista del Corriere della Sera, Mario, ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.com. Ha commentato il voto che ieri si è dato, dopo la vittoria sul Genoa. L’allenatore della Juventus «si è dato un 6 di stima». «La stima non si nega a nessuno. Ma 6 di stima non è un voto.è un ottimo tecnico, tanto che io lo porterei volentieri a Firenze, se non fosse un sacrilegio. Ma con la Juventus non c’entra nulla. I risultati devono avere un valore, giusto?raha fatto -13 punti rispetto all’anno scorso. E quindi basta, non può esserci futuro per lui alla Juve. Per, dar? ...

