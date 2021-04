Sci alpino: quale Italia verso i Giochi Olimpici di Pechino 2022? Probabili pochi cambiamenti negli staff (Di lunedì 12 aprile 2021) Cambiare sì, cambiare no? E cosa? La prossima stagione dello sci alpino sarà quella dei Giochi Olimpici invernali quindi molto difficilmente assisteremo a cambi importanti negli staff maschili e femminili, soprattutto in posizioni importanti. Può essere invece che qualche squadra venga addirittura ampliata: si sa che nello sci moderno, vedi lo staff di Petra Vlhova, per esempio, non si può vincere se l’atleta non è seguito in tutti gli aspetti, con almeno tre allenatori, uno psicologo, un fisioterapista, uno skiman, anche un nutrizionista che oggi può fare la differenza ecc ecc. Sofia Goggia di recente ha auspicato di non vedere nessuno cambiamento all’interno della squadra élite femminile, dove lavora con Federica Brignone e Marta Bassino e crediamo che non ve ne saranno. Magari, ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Cambiare sì, cambiare no? E cosa? La prossima stagione dello scisarà quella deiinvernali quindi molto difficilmente assisteremo a cambi importantimaschili e femminili, soprattutto in posizioni importanti. Può essere invece che qualche squadra venga addirittura ampliata: si sa che nello sci moderno, vedi lodi Petra Vlhova, per esempio, non si può vincere se l’atleta non è seguito in tutti gli aspetti, con almeno tre allenatori, uno psicologo, un fisioterapista, uno skiman, anche un nutrizionista che oggi può fare la differenza ecc ecc. Sofia Goggia di recente ha auspicato di non vedere nessuno cambiamento all’interno della squadra élite femminile, dove lavora con Federica Brignone e Marta Bassino e crediamo che non ve ne saranno. Magari, ...

