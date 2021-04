Sardegna, maxi-pranzo al ristorante con politici e dirigenti regionali: violate le regole anti-Covid (Di lunedì 12 aprile 2021) Infuriano le polemiche in Sardegna per un pranzo tenuto negli scorsi giorni a Sardara, a una cinquantina di chilometri da Cagliari, a cui hanno partecipato decine di persone, identificate dalla Guardia di Finanza, tra cui potrebbero figurare anche politici e dirigenti regionali. L’evento, secondo quanto ricostruito da L’Unione Sarda, si è tenuto negli scorsi giorni in piena fascia arancione in un ristorante annesso a un hotel con struttura termale di Sardara, nel Medio Campidano. Il pranzo è stato interrotto dalla Guardia di Finanza di Sanluri, che ha identificato almeno 19 persone, sorprese dagli agenti mentre erano ancora sedute a tavola. Gli identificati si sono giustificati affermando di essersi riuniti per “motivi di lavoro“, legati ai ruoli ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021) Infuriano le polemiche inper untenuto negli scorsi giorni a Sardara, a una cinquna di chilometri da Cagliari, a cui hanno partecipato decine di persone, identificate dalla Guardia di Finanza, tra cui potrebbero figurare anche. L’evento, secondo quanto ricostruito da L’Unione Sarda, si è tenuto negli scorsi giorni in piena fascia arancione in unannesso a un hotel con struttura termale di Sardara, nel Medio Campidano. Ilè stato interrotto dalla Guardia di Finanza di Sanluri, che ha identificato almeno 19 persone, sorprese dagli agenti mentre erano ancora sedute a tavola. Gli identificati si sono giustificati affermando di essersi riuniti per “motivi di lavoro“, legati ai ruoli ...

