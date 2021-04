Sardegna, l'assessore ammette che i pochi controlli nella Regione l'hanno portata in zona rossa (Di lunedì 12 aprile 2021) "In zona bianca è stata abbassata la guardia, dovevamo fare più controlli", dice l'assessore regionale della Sanità. Sardegna, Mario Nieddu: “In zona bianca abbiamo abbassato la guardia, ora ne paghiamo le conseguenze” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 12 aprile 2021) "Inbianca è stata abbassata la guardia, dovevamo fare più", dice l'regionale della Sanità., Mario Nieddu: “Inbianca abbiamo abbassato la guardia, ora ne paghiamo le conseguenze” su Notizie.it.

Assessore Sardegna,isole Covid-free?Non è concorrenza sleale Agenzia ANSA Sardegna, Mario Nieddu: “In zona bianca abbiamo abbassato la guardia, ora ne paghiamo le conseguenze” "In zona bianca è stata abbassata la guardia, dovevamo fare più controlli", dice l'assessore regionale della Sanità. La Sardegna è stata nell’ultimo mese oggetto di discussione per chiunque: prima ...

