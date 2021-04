Sardegna, festa al ristorante nell’ultimo sabato di zona bianca: muore 81enne, 43 contagiati (Di lunedì 12 aprile 2021) Una festa di compleanno nell’ultimo sabato di zona bianca in Sardegna, una cena al ristorante tra amici e parenti che si è trasformata in un focolaio di Coronavirus, il contagio di un 81enne e di una quarantina di altre persone e il decesso per Covid dell’anziano e noto imprenditore. È uno dei casi esemplificativi del passaggio dell’isola dalla fascia bianca alla zona rossa in poche settimane e del rischio di abbassare la guardia in pandemia, soprattutto da parte delle autorità. Unica regione finora ad aver sperimentato il livello minimo di restrizioni anti-Covid grazie un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza firmata in data 28 febbraio, la Sardegna è tornata in zona ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021) Unadi compleannodiin, una cena altra amici e parenti che si è trasformata in un focolaio di Coronavirus, il contagio di une di una quarantina di altre persone e il decesso per Covid dell’anziano e noto imprenditore. È uno dei casi esemplificativi del passaggio dell’isola dalla fasciaallarossa in poche settimane e del rischio di abbassare la guardia in pandemia, soprattutto da parte delle autorità. Unica regione finora ad aver sperimentato il livello minimo di restrizioni anti-Covid grazie un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza firmata in data 28 febbraio, laè tornata in...

