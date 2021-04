Sanremo 2022, altro che Venier: coppia pazzesca alla conduzione (Di lunedì 12 aprile 2021) Spunta una nuova coppia per la conduzione di Sanremo 2022. L’ultima voce di gossip allontana la coppia Venier-Arbore a condurre il Festival della musica. Nelle scorse settimane abbiamo visto come in molti puntavano sulla coppia Mara Venier – Renzo Arbore come possibili alla conduzione del Festival di Sanremo 2022. I due decani della televisione italiana L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Spunta una nuovaper ladi. L’ultima voce di gossip allontana la-Arbore a condurre il Festival della musica. Nelle scorse settimane abbiamo visto come in molti puntavano sullaMara– Renzo Arbore come possibilidel Festival di. I due decani della televisione italiana L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Ginko_21 : RT @cranfan84: Pretendo un ritorno di Marisa Laurito a Sanremo 2022 con un brano scritto da Nino Frassica e Renzo Arbore. #ctcf - cranfan84 : Pretendo un ritorno di Marisa Laurito a Sanremo 2022 con un brano scritto da Nino Frassica e Renzo Arbore. #ctcf - mariafr67920049 : RT @robertahanna14: enula potrebbe perfettamente andare a sanremo 2022 e vincerlo. change my mind #Amici20 - AmerigoHeronn : Noemi chiaramente pronta per condurre Sanremo 2022 #CTCF - _moonlighteli_ : RT @coIourmein: RAGA PAOLA CORTELLESI A SANREMO 2022 CHE DITE VI PIACE COME IDEA FACCIAMO UNA RACCOLTA FIRME -