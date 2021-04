Salvini vuole riaprire domani "dove la situazione è sotto controllo" (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - La data del due giugno "va bene per la riapertura generale. Io penso che, come dice lo stesso Draghi, già dai prossimi giorni dove la situazione sanitaria è sotto controllo non sia un diritto, ma sia un dovere riaprire attività economiche, sociali, sportive, culturali". A dirlo è il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita a Mind, nell'ex area dove si svolse Expo 2015. "Che si possa riaprire tutto a giugno - sottolinea Salvini - è un obiettivo e un auspicio comune. Però siamo ad aprile, laddove la situazione è sotto controllo non puoi chiedere mesi di chiusure e di sacrifici, quando altri Paesi europei sono ... Leggi su agi (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - La data del due giugno "va bene per la riapertura generale. Io penso che, come dice lo stesso Draghi, già dai prossimi giornilasanitaria ènon sia un diritto, ma sia unreattività economiche, sociali, sportive, culturali". A dirlo è il segretario della Lega, Matteo, a margine di una visita a Mind, nell'ex areasi svolse Expo 2015. "Che si possatutto a giugno -linea- è un obiettivo e un auspicio comune. Però siamo ad aprile, ladlanon puoi chiedere mesi di chiusure e di sacrifici, quando altri Paesi europei sono ...

