Salvini all’attacco di Speranza | “In Italia record negativi pandemia E ministro trovato tempo per un libro”

Roma, 12 apr – "Se abbiamo i record negativi a livello continentale, qualcosa non ha funzionato. Chiedete al ministro Speranza che ha trovato anche il tempo di scrivere un libro, poi ritirato per vergogna". Matteo Salvini torna ancora all'attacco del ministro della Salute. Il leader della Lega, che continua a chiedere, insieme a governatori e associazioni di categoria, di riaprire tutte le attività il prima possibile, è tornato a puntare il dito contro Speranza. "Mi spiace che qualcuno, avendo i dati a disposizione, evidentemente non è riuscito a fare tutto il dovuto. I numeri dicono questo"

