Salute | al via la nuova campagna di Bayer #UnaStagioneDiConsigli

MILANO (ITALPRESS) – Una Stagione di Consigli, per essere al tuo fianco quando serve: è così che Bayer ha deciso di aprire una conversazione su buone pratiche per rimanere in Salute, parlando di raffreddori, influenze, Covid-19 e attualità.La campagna si pone l'obiettivo di creare consapevolezza sui temi influenzali e sulle problematiche legate al Covid-19, e non solo, grazie a una originale serie di cinque fumetti in cui riconosciamo tra i protagonisti una tipica famiglia italiana, composta da mamma, papà e due figli, e Sally. Proprio quest'ultima sarà la mascotte della campagna in grado di rispondere con semplicità e immediatezza alcuni comuni dubbi sulla nostra Salute. L'iniziativa vive sulla pagina Facebook Una Stagione di Consigli e sul profilo Instagram di BayerItalia.

