Salernitana-Venezia: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 12 aprile 2021) Sabato 17 aprile 2021 alle ore 14, allo stadio Arechi, andrà in scena Salernitana-Venezia, match valido per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021. All’andata si sono imposti i granata per 1-2. Come arrivano le due squadre? I granata arrivano da due vittorie consecutive e attualmente occupano il terzo posto in classifica con quattro punti di vantaggio sui lagunari. Sarà fondamentale vincere per mettere ulteriore distanza e magari puntare al secondo posto. Buon momento anche gli arancioneroverdi, reduci da due vittorie consecutive, quarti in classifica e lanciati verso i playoff. Salernitana-Venezia: le probabili formazioni Castori si affiderà sempre al suo classico 3-5-2 con pohe variazioni nell’undici di partenza: Belec in porta, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) Sabato 17 aprile 2021 alle ore 14, allo stadio Arechi, andrà in scena, match valido per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021. All’andata si sono imposti i granata per 1-2. Come arrivano le due squadre? I granata arrivano da due vittorie consecutive e attualmente occupano il terzo posto in classifica con quattro punti di vantaggio sui lagunari. Sarà fondamentale vincere per mettere ulteriore distanza e magari puntare al secondo posto. Buon momento anche gli arancioneroverdi, reduci da due vittorie consecutive, quarti in classifica e lanciati verso i playoff.: leCastori si affiderà sempre al suo classico 3-5-2 con pohe variazioni nell’undici di partenza: Belec in porta, ...

