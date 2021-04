Ryan Gosling sarà diretto da Duke Johnson nel film The Actor (Di lunedì 12 aprile 2021) Ryan Gosling sarà il protagonista di un nuovo film noir intitolato The Actor, diretto dal regista Duke Johnson e tratto dal romanzo Memory. Ryan Gosling sarà il protagonista di The Actor, un nuovo film noir diretto dal regista Duke Johnson, che sembra quindi aver sostituito dietro la macchina da presa Stephen Cooney. Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da Donald E. Westlake intitolato Memory e nel team della produzione ci sarà anche Charlie Kaufman, co-regista di Anomalisa insieme a Johnson. La sinossi ufficiale di The Actor, progetto prodotto da Noir, è la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 aprile 2021)il protagonista di un nuovonoir intitolato Thedal registae tratto dal romanzo Memory.il protagonista di The, un nuovonoirdal regista, che sembra quindi aver sostituito dietro la macchina da presa Stephen Cooney. Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da Donald E. Westlake intitolato Memory e nel team della produzione cianche Charlie Kaufman, co-regista di Anomalisa insieme a. La sinossi ufficiale di The, progetto prodotto da Noir, è la ...

10 film che hanno vinto l'Oscar in maniera immeritata E, siamo sinceri, per quanto il film di Jenkins sia comunque ottimo, il musical con Ryan Gosling ed Emma Stone fa parte di quei film indimenticabili e memorabili che verranno ricordati negli anni. ...

10 FUN FACTS: DIECI CURIOSITÀ CHE NON SAPEVATE SU REGÉ-JEAN PAGE Infatti, lo vedremo presto sia nel thriller The Grey Man (insieme a Ryan Gosling e Chris Evans) che nel live action di Dungeons & Dragons. Non solo: secondo i rumor, potrebbe essere lui il volto del ...

