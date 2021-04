Russia si vive come se non esistesse il covid-19, nessuna restrizione, solo il 6% di vaccinati (Di lunedì 12 aprile 2021) Archivi Archivi L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021) Archivi Archivi L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

AlexCoghe : Putin ha fatto fare lo #sputnik solo per andare sulla luna prima degli americani. In realtà si tratta di un… - infoitcultura : Domenica In, Pupo e il vaccino: «Potrei fare Sputnik in Russia. Mia mamma sta male da maggio, non vive più come pri… - SereDomenici : almeno una dose. Oggi la Russia sta vivendo una grande contraddizione: ha il suo vaccino, però non sembra avere alc… - cinziaperruccio : RT @SiracusaPress: Da 27 anni vive stabilmente in Russia. A #SiracusaPress ha raccontato la sua storia fatta di gavetta e successi https://… - damchiaramonte : RT @SiracusaPress: Da 27 anni vive stabilmente in Russia. A #SiracusaPress ha raccontato la sua storia fatta di gavetta e successi https://… -