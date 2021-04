Russia | gigantesco incendio in fabbrica storica di San Pietroburgo | la nube di fumo nero è visibile in tutta la città – Video

(Di lunedì 12 aprile 2021) Un enormeè scoppiato in unanelladi Sansulla quale si è propagata unadi. Le autorità locali hanno riportato l’evacuazione di 40 persone, oltre il ricovero di due vigili del fuoco, mentre un altro è rimasto ferito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Russia gigantesco

Il Fatto Quotidiano

Unincendio ha devastato una storica fabbrica di San Pietroburgo. Le fiamme e il denso fumo nero si sono alzati in cielo da questo edificio dell'ex capitale imperiale russa. 'Secondo i dati ...A volte Turchia esi sono trovate dalla stessa parte, altre volte contro (in Libia ad ... Uncampo libero che adesso va rimesso sotto controllo. Va da sè che la Casa Bianca non vuole ...San Pietroburgo: maxi incendio devasta l'edificio dell'ex fabbrica storica 'Nevskaya Manufaktura'. Un vigile del fuoco ha perso la vita.Il gigante delle telecomunicazioni Huawei deve già rispondere ... Tuttavia, le autorità iraniane sono sempre state scettiche rispetto alla qualità della tecnologia russa fornita al settore petrolifero ...