Rugby | si è spento Bollesan una delle leggende italiane di questo sport

(Di lunedì 12 aprile 2021) Aveva 79 anni: non solo giocatore ma anche allenatore Un’altra brutta notizia per gli amanti del. A nemmeno 24 ore dalla scomparsa di Massimo Cuttida (stroncato a 54 anni dal Covid – 19) è di oggi la notizia della morte di Marco. A 79 anni si è spenta unadiche avrebbe compiuto 80 anni a luglio. Genovese (anche se nato a Chioggia) ha iniziato la carriera con la squadra didel CUS Milano, andando a a giocare prima per la Partenope Napoli e Brescia, vincendo uno scudetto con entrambe, per poi concludere la carriera con l’Amatori Milano. In Nazionale ha messo a referto per 47 caps e 6 anni da capitano. Non solo giocatore ma anche allenatore e selezionatore della Nazionale azzurra. Ciao Marco, leggenda di ...

Massimo Cuttitta, ex pilone e capitano della Nazionale italiana di rugby tra gli anni Novanta e Duemila, è morto domenica a 54 anni per complicazioni ... Ieri è stata una domenica molto amara per tutto il mondo dello sport, ma in particolare per tutti i tifosi ed appassionati dell'Italia del Rugby.