Rugby | morto per covid Massimo Cuttitta | guidò l’Italia nel sei nazioni

(Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Ha guidato l’Italia che nel 2000 ha fatto il suo ingresso nel Sei Nazioni, ‘bagnato’ dalla storica vittoria contro la Scozia per 34-20 in un Flaminio gremito in ogni ordine di posti. Era l’Italia allenata da Brad Johnstone, era l’Italia di Diego Dominguez e Alessandro Troncon in mediana, di Carlo Checchinato e Massimo Giovanelli, l’Italia con in prima linea Tino Paoletti, Alessandro Moscardi e, soprattutto, Massimo Cuttitta. Quest’ultimo, insieme al gemello Marcello, ha fatto la storia del rugby italiano. Recentemente colpito dal covid, Massimo Cuttitta è venuto a mancare, fa sapere la Federazione italiana rugby, “per complicazioni insorte a seguito della positività al Covid-19”, si legge in una nota, in cui si evidenzia “lo sgomento” di tutta la Federazione e dell’intero movimento rugbistico nazionale, una volta appresa la notizia della morte, avvenuta oggi ad Albano Laziale.