Rugby in lutto | Marco Bollesan ci saluta Fu capitano e CT dell’Italia

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il mondo delè in lusso per la scomparsa di. Il triste annuncio arriva poche oro dopo l’addio di Massimo Cuttitta, altra leggenda dell’universo ovale.aveva 79 anni ed era malato da tempo, è spirato in una casa di riposo a Bogliasco (in provincia di Genova). Alla famiglia, amici e parenti, vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione di OA Sport. Il nativo di Chioggia era un terza linea-centro, vanta 47 presenze con la Nazionale Italiana, di cui è statoin ben 34 occasioni. Fu CT al Mondiale 1987 e team manager in occasione delle rassegne iridate del 2003 e del 2007. Ha vinto due scudetti da giocatore (con Partenope nel 1966 e Brescia nel 1975) ed è onorato dal Coni con una mattonella nella Walk of Fame al Foro Italico di Roma. Foto: Lapresse