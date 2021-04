Rugby ancora a lutto: morto Marco Bollesan, ex commissario tecnico della Nazionale (Di lunedì 12 aprile 2021) Altro lutto per il Rugby azzurro, dopo la scomparsa di Massimo Cuttitta: è morto Marco Bollesan, 79 anni, leggenda della palla ovale italiana. Era stato quarantasette volte azzurro, trentaquattro volte capitano della Nazionale, commissario tecnico alla prima Rugby World Cup del 1987, team manager nelle rassegne iridate del 2003 e del 2007, fondatore delle Zebre nella loro forma originaria di invitational club italiano. “Il Rugby italiano ha perso uno dei suoi figli prediletti – ha dichiarato il presidente della Fir, Marzio Innocenti, esprimendo il cordoglio della federazione – Per i rugbisti della mia generazione, per chiunque abbia ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Altroper ilazzurro, dopo la scomparsa di Massimo Cuttitta: è, 79 anni, leggendapalla ovale italiana. Era stato quarantasette volte azzurro, trentaquattro volte capitanoalla primaWorld Cup del 1987, team manager nelle rassegne iridate del 2003 e del 2007, fondatore delle Zebre nella loro forma originaria di invitational club italiano. “Ilitaliano ha perso uno dei suoi figli prediletti – ha dichiarato il presidenteFir, Marzio Innocenti, esprimendo il cordogliofederazione – Per i rugbistimia generazione, per chiunque abbia ...

