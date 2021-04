Rugby | addio ad un’altra leggenda azzurra | è morto Marco Bollesan

Leggi su dire

(Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Il paio di baffi più famoso del rugby italiano. Dopo Massimo Cuttitta, se ne va un’altra leggenda del rugby tricolore. È infatti morto, ieri a Genova, a 79 anni, Marco Bollesan, ex ‘tutto’ con la maglia azzurra: ex terza linea, ha rappresentato 47 volte l’Italia, ex capitano, in 34 occasioni, ex ct, ha allenato gli azzurri in occasione della prima Coppa del Mondo, quella del 1987, ex team manager, quando in panchina si sono seduti John Kirwan e Pierre Berbizier. Nato a Chioggia il 7 luglio del 1941, è l’unico rugbista inserito dal Coni nella Walk of Fame che attraversa il Parco del Foro Italico.