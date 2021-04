Ronaldo getta la maglia e tira pugni al muro nello spogliatoio. Dubbi sul futuro (Di lunedì 12 aprile 2021) La maglia numero 7 è lì, a terra in mezzo all'erba, e ci resta per qualche secondo, finché un raccattapalle non se la porta via, stringendola come se avesse tra le braccia un tesoro prezioso. Nel ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 aprile 2021) Lanumero 7 è lì, a terra in mezzo all'erba, e ci resta per qualche secondo, finché un raccattapalle non se la porta via, stringendola come se avesse tra le braccia un tesoro prezioso. Nel ...

Advertising

Corriere : CR7 getta la maglia della Juve verso un raccattapalle: gesto di stizza, ma verso chi? - RaiSport : Cristiano #Ronaldo non segna e getta la maglia, solo nervosismo o c'è qualcosa di più? Dite la vostra con #LaDS… - TuttoMercatoWeb : Ronaldo indispettito alla fine di Juventus-Genoa: a fine partita si toglie e getta via la maglia - jfpersonalcases : RT @Gazzetta_it: #Ronaldo getta la maglia e tira pugni al muro nello spogliatoio. Dubbi sul futuro. #JuveGenoa - panda52569012 : RT @ZZiliani: Breve storia triste La #Juventus va male come non mai Rischia la #Champions Incontra il Genoa e prende i 3 punti Importantiss… -