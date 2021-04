Roma, tensioni a manifestazione "Io Apro": lanciati petardi verso gli agenti. FOTO (Di lunedì 12 aprile 2021) Al sit-in non autorizzato dalla Questura oltre a ristoratori, titolari di palestre e di attività chiuse per via dell'emergenza Covid, anche esponenti di Casapound. Gli organizzatori hanno scelto piazza San Silvestro come luogo di concentramento per poi sfilare verso Montecitorio. Le strade del centro della capitale sono blindate dalle forze dell'ordine. Identificate oltre 50 persone che si stavano recando al corteo Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 aprile 2021) Al sit-in non autorizzato dalla Questura oltre a ristoratori, titolari di palestre e di attività chiuse per via dell'emergenza Covid, anche esponenti di Casapound. Gli organizzatori hanno scelto piazza San Silvestro come luogo di concentramento per poi sfilareMontecitorio. Le strade del centro della capitale sono blindate dalle forze dell'ordine. Identificate oltre 50 persone che si stavano recando al corteo

