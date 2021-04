Roma, l'agente di Borja Mayoral: 'Riscatto anticipato? Non lo so, ma lui è felice' (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma - Una stagione da incorniciare per Borja Mayoral . L'attaccante deella Roma nela sua prima stagione in Italia ha realizzato ben quattordici gol tra campionato e coppe, più della somma delle reti ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 aprile 2021)- Una stagione da incorniciare per. L'attaccante deellanela sua prima stagione in Italia ha realizzato ben quattordici gol tra campionato e coppe, più della somma delle reti ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, l'agente di Borja Mayoral: 'Riscatto anticipato? Non lo so, ma lui è felice': Alejandro Camano ha parlato anc… - KONGnews_it : #Covid, un migliaio a #Roma per protesta ‘ #IoApro ’: bombe carta contro polizia, ferito agente - roma_magazine : BORJA MAYORAL - L'agente: 'A Roma è molto felice' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BORJA MAYORAL - L'agente: 'La Roma lo fa sentire importante, è molto felice' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BORJA MAYORAL - L'agente: 'A Roma è molto felice' -