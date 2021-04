Roma, gruppo di manifestanti del movimento ‘IoApro’ blocca il traffico e viene caricato dalla polizia: il video delle tensioni (Di lunedì 12 aprile 2021) Un gruppo di manifestanti del sit in IoApro che avevano bloccato il traffico sul Muro Torto è stato caricato dalle forze dell’ordine a piazzale Flaminio. Altri manifestanti si stanno ora muovendo su via del Corso in direzione piazza del Popolo per ricongiungersi al primo gruppo. Al grido di ‘libertà’ un gruppo di manifestanti sta percorrendo in corteo vai del Corso diretto verso piazza del Popolo. Alcuni sventolano bandiere tricolore. Durante il percorso sono stati rovesciati monopattini e cassonetti. I manifestanti urlano slogan contro il governo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Undidel sit in IoApro che avevanoto ilsul Muro Torto è statodalle forze dell’ordine a piazzale Flaminio. Altrisi stanno ora muovendo su via del Corso in direzione piazza del Popolo per ricongiungersi al primo. Al grido di ‘libertà’ undista percorrendo in corteo vai del Corso diretto verso piazza del Popolo. Alcuni sventolano bandiere tricolore. Durante il percorso sono stati rovesciati monopattini e cassonetti. Iurlano slogan contro il governo. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

Advertising

TgLa7 : #Roma, sit-in #IoApro: gruppo si stacca, in corteo verso piazza Popolo - CMercatoNews : ???? #Zaniolo in gruppo con la Primavera della #Roma: prove tecniche per il ritorno del trequartista giallorosso e… - Spenk78 : RT @Agenzia_Ansa: Sit in #IoApro a Roma IL VIDEO La manifestazione si è accesa quando un gruppo di manifestanti ha sfidato la Polizia https… - LLazio1900 : RT @Agenzia_Ansa: Sit in #IoApro a Roma IL VIDEO La manifestazione si è accesa quando un gruppo di manifestanti ha sfidato la Polizia https… - sportli26181512 : Roma, riecco Zaniolo: primo allenamento in gruppo con la Primavera: Il trequartista proseguirà nelle prossime setti… -