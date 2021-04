Roma ’20 euro per questo telefono’ | ma gli rubano i soldi | lo picchiano e si danno alla fuga

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 aprile 2021) Intorno alle ore 18:10 del pomeriggio di ieri, in Via Conte Verde angolo via Nino Bixio, due uomini, G.A. e S.C.W., si sono avvicinati a un terzo uomo di origini tunisine per proporgli l’acquisto di un telefono cellulare, assicurandogli che non provenisse da furto. Lo “scambio” finito male Tuttavia nel corso dello scambio tra il telefono e somma pattuita, 20, i due gli hanno strappato il denaro dalle mani e lo hanno spintonato a terra. La vittima, anche grazie all’aiuto di un passante che ha poi allertato la Polizia di Stato attraverso il 112, li ha rincorsi e insieme agli agenti del commissariato Viminale diretto da Mauro Baroni, intervenuti immediatamente sul posto, è riuscita a bloccarli. I due uomini, il primo 27enne originario della Bielorussia e il secondo 33enne cittadino cileno, entrambi gravati da precedenti di polizia sono stati arrestati per rapina ...