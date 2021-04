Rocco Papaleo, l’attore confessa: “Avrei voluto fare altro nella vita” (Di lunedì 12 aprile 2021) Rocco Papaleo è un attore, regista e conduttore italiano, il quale è riuscito a portare ruoli sia comici che drammatici, ha anche esperienza musicale. Rocco Papaleo, chi è il comico italiano, carriera e successi (Getty Images)Nasce nel 1958 in Basilicata, a Lauria, si trasferisce a Roma dopo aver conseguito gli studi al Liceo, per poi iscriversi alla Facoltà di Ingegneria e poi Matematica. Il suo sogno è sempre stato quello di diventare un professore, durante i suoi studi, tramite il suggerimento di un’amica decise di iscriversi ad un corso di recitazione. Da lì fu amore a prima vista, il comico comincerà a studiare arte drammatica per poi esordire in teatro con uno spettacolo di 2001 Odissera nello spazio. Alla fine degli anni ’80 debutterà sul piccolo schermo, prima del varietà su Canale 5 Evviva, ... Leggi su ck12 (Di lunedì 12 aprile 2021)è un attore, regista e conduttore italiano, il quale è riuscito a portare ruoli sia comici che drammatici, ha anche esperienza musicale., chi è il comico italiano, carriera e successi (Getty Images)Nasce nel 1958 in Basilicata, a Lauria, si trasferisce a Roma dopo aver conseguito gli studi al Liceo, per poi iscriversi alla Facoltà di Ingegneria e poi Matematica. Il suo sogno è sempre stato quello di diventare un professore, durante i suoi studi, tramite il suggerimento di un’amica decise di iscriversi ad un corso di recitazione. Da lì fu amore a prima vista, il comico comincerà a studiare arte drammatica per poi esordire in teatro con uno spettacolo di 2001 Odissera nello spazio. Alla fine degli anni ’80 debutterà sul piccolo schermo, prima del varietà su Canale 5 Evviva, ...

