Advertising

infoitsport : Rivelato cos'ha scritto Maresca nel referto su Ibra -

Ultime Notizie dalla rete : Rivelato cos

Virgilio Sport

Bisognerà attendere domani per avere la certezza sulla squalifica di Ibrahimovic, dopo il rosso diretto rimediato dal bomber del Milan nella gara di Parma, ma non dovrebbero esserci molti dubbi. Il ...... con tanto di figuraccia di Augie, che si lascia scappare l'infelice frase "So, what's wrong with you? You look?normal?" (ndr, allora,'avete che non va? sembrate?normali?). Viene cosìil ...La morte di Chad è una cosa che ci porteremo con noi per sempre ... Steve Rogers ha lasciato il suo migliore amico nella nazione avanzata al fine di trovare un rifugio. Come rivelato nella scena ...You look…normal…” (ndr, allora, cos’avete che non va? sembrate…normali…). Viene così rivelato il potere di Penance, che può vedere l’energia, specialmente quella elettrica ...