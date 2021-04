Rita muore a 27 anni, per i medici era “depressa per la pandemia Covid”. Aperta inchiesta a Napoli (Di lunedì 12 aprile 2021) Rita muore a 27 anni, per i medici era “depressa per la pandemia Covid”. La Procura di Napoli ha avviato un’inchiesta sul decesso di Rita Caccioppoli, la 27enne morta lo scorso 6 aprile nell’Ospedale del Mare di Ponticelli. La ragazza era dimagRita fino a pesare 49 chili. Per i medici soffriva di depressione a causa della pandemia Covid, ma la famiglia ipotizza che invece avesse una patologia non diagnosticata. La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sulla morte di Rita Caccioppoli, 27enne napoletana, deceduta lo scorso 6 aprile nell’Ospedale del Mare di Ponticelli dopo 17 giorni di ricovero: alla ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 12 aprile 2021)a 27, per iera “per la”. La Procura diha avviato un’sul decesso diCaccioppoli, la 27enne morta lo scorso 6 aprile nell’Ospedale del Mare di Ponticelli. La ragazza era dimagfino a pesare 49 chili. Per isoffriva di depressione a causa della, ma la famiglia ipotizza che invece avesse una patologia non diagnosticata. La Procura diha aperto un’sulla morte diCaccioppoli, 27enne napoletana, deceduta lo scorso 6 aprile nell’Ospedale del Mare di Ponticelli dopo 17 giorni di ricovero: alla ...

