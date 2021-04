Rita, morta a 27 anni: depressione e anoressia, ma la famiglia vuole chiarezza (Di lunedì 12 aprile 2021) Il giallo della morte di Rita, una ragazza deceduta a Napoli a soli 27 anni: depressione e anoressia, ma la famiglia vuole chiarezza. Sta facendo molto scalpore la vicenda della morte di una ragazza di 27 anni di nome Rita, napoletana. La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sul suo decesso, che sarebbe avvenuto il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 12 aprile 2021) Il giallo della morte di, una ragazza deceduta a Napoli a soli 27, ma la. Sta facendo molto scalpore la vicenda della morte di una ragazza di 27di nome, napoletana. La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sul suo decesso, che sarebbe avvenuto il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

nocchi_rita : RT @anailimeee: “Tutti i soldi che ho speso per farti studiare, tutte le raccomandazioni, non sono servite a niente” Alba sono: MORTA #ava… - NapoliToday : #Cronaca Presunta depressione da Covid: Rita muore a 27 anni - nocchi_rita : RT @njalltiamo: Benjamin esce con un nuovo singolo (e album): più di mezza tl morta Federico esce con un nuovo singolo: tutta la tl viva… - rita_mazza14 : Annuncio appena fatto al tg5 io morta ??#IlPuntoZ - rita_liberati : RT @Danireport: Un uomo mi ha aperto la porta e ceduto il passo Che bello vedere che la galanteria non è morta -