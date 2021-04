'Risultati dell'inchiesta saranno inviati alle istituzione come contributo a dibattito' (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - Anche nel mondo dei farmaci - con un'accelerazione in pandemia - si è diffuso l'home delivery, cioè la consegna del prodotto a domicilio rapida, in giornata, attraverso piattaforme terze che raccolgono più farmacie vicino casa, un sistema diverso dal sito di e-commerce della farmacia stessa, che recapita il pacco tramite corriere anche in tutta Italia, in più giorni. Altroconsumo Insalute di aprile 2021 dedica un'inchiesta, i cui Risultati saranno inviati anche alle istituzioni di riferimento, a questo servizio che "funziona" ma per il quale servirebbero "norme più chiare". "Abbiamo provato a fare degli ordini a Roma, Napoli e Milano attraverso questi servizi: Consegnefarmaci.it, Comqura.it, Pharmap.it, Pharmercure, Pharmaprime e Glovo. Inoltre, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - Anche nel mondo dei farmaci - con un'accelerazione in pandemia - si è diffuso l'home delivery, cioè la consegna del prodotto a domicilio rapida, in giornata, attraverso piattaforme terze che raccolgono più farmacie vicino casa, un sistema diverso dal sito di e-commercea farmacia stessa, che recapita il pacco tramite corriere anche in tutta Italia, in più giorni. Altroconsumo Insalute di aprile 2021 dedica un', i cuiancheistituzioni di riferimento, a questo servizio che "funziona" ma per il quale servirebbero "norme più chiare". "Abbiamo provato a fare degli ordini a Roma, Napoli e Milano attraverso questi servizi: Consegnefarmaci.it, Comqura.it, Pharmap.it, Pharmercure, Pharmaprime e Glovo. Inoltre, ...

Advertising

reportrai3 : Sputnik V fu scoperto all’Istituto Gamaleya e subito inoculato al 90% dei dipendenti dell’Istituto, senza nemmeno a… - you_trend : ???? Secondo turno delle presidenziali in #Ecuador: il delfino dell'ex presidente Rafael #Correa, Andrés #Arauz (UNES… - dchinellato : “L’arte del tiro dalla media non si è ancora estinta, in questa Nba tutta tiro da tre e schiacciate. Vedere DeMar D… - Nicola23453287 : RT @francescatotolo: #Speranza: “Chiusure stanno dando i primi risultati”. I risultati ??1 milione di posti di lavoro bruciati ??544 impres… - fdrp16 : @farted94 Assolutamente Sarri è stato cacciato per i risultati e il gioco e assolutamente non perché cantava “Juven… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati dell Covid, in Cile casi in aumento nonostante le vaccinazioni: ecco perché LIVE Uno studio dell' Universidad de Chile sui risultati della campagna di vaccinazione del Cile, dove si utilizza principalmente il vaccino cinese Sinovac (93%) e per il restante 7% Pfizer - ...

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021/ Musetti Karatsev (3 - 6) streaming: si riprende a giocare ... abbiamo già più volte accennato ai risultati ottimi dei tennisti italiani in questo periodo, ... il Sardegna Open che per il secondo anno consecutivo è stato inserito nel calendario dell'Atp Tour e che ...

I risultati in Serie B Goal.com 'Risultati dell'inchiesta saranno inviati alle istituzione come contributo a dibattito' Nelle interviste ad Aifa e Federfarma riportate nell'articolo ci è stato confermato che il tema necessita di chiarimenti e che è stato richiesto un tavolo di confronto con il ministero della Salute: ...

Provate "sul campo" dall'associazione le piattaforme e le app delle farmacie nelle principali città italiane Altroconsumo ha realizzato un'indagine volta a fotografare il funzionamento di alcune delle principali piattaforme di delivery di medicinali, un settore in forte evoluzione specialmente a seguito dell ...

LIVE Uno studio' Universidad de Chile suidella campagna di vaccinazione del Cile, dove si utilizza principalmente il vaccino cinese Sinovac (93%) e per il restante 7% Pfizer - ...... abbiamo già più volte accennato aiottimi dei tennisti italiani in questo periodo, ... il Sardegna Open che per il secondo anno consecutivo è stato inserito nel calendario'Atp Tour e che ...Nelle interviste ad Aifa e Federfarma riportate nell'articolo ci è stato confermato che il tema necessita di chiarimenti e che è stato richiesto un tavolo di confronto con il ministero della Salute: ...Altroconsumo ha realizzato un'indagine volta a fotografare il funzionamento di alcune delle principali piattaforme di delivery di medicinali, un settore in forte evoluzione specialmente a seguito dell ...