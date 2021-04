Rimac - Mostrato il progetto per la nuova sede di Zagabria

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 12 aprile 2021) Che la piccolapensi in grande ormai non più un mistero: lo dimostra la sua storia recente, dal rafforzamento della partnership con la Porsche, dopo quella con il gruppo Hyundai, alle voci su una presunta trattativa per l'acquisto della Bugatti, e lo ribadisce ilappena svelato per il nuovo headquarter di. Un complesso da 200.000 m d'estensione, con tanto di circuito per i test e museo, ma frutto di un concept che sa molto di Silicon Valley, non a caso lo chiamanoCampus. I lavori inizieranno entro fine anno e saranno completati, secondo previsioni, nel 2023. Iniziò tutto da un garage. L'azienda croata spenderà circa 200 milioni di euro per dotarsi di una casa all'altezza del suo nuovo ruolo nel panorama dell'automotive, rimanendo però fedele alle sue origini: "Solo 10 anni fa ero solo io ...