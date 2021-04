Riaperture Palestre | Ristoranti e Cinema | il piano aggiornato per fine Aprile 2021 | la nuova data

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 aprile 2021) L’Italia oggi è svegliata quasi tutta “tinta” di arancione, con solo alcune Regioni in fascia rossa. Certo, un passo in avanti, ma forse non sufficiente per chi da mesi è fermo, alle prese con aperture e chiusure a intermittenza. Tra ristori insufficienti, promesse e pochissime certezze. L’ultimo Dpcm del Governo Draghi, in vigore dal 7, è valido fino al 30 di questo mese e il Paese continuerà a restare diviso in due zone. Nessuna fascia gialla, anche se nel testo si prevede un meccanismo per allentare le misure in quei territori dove si terrà necessario. Unaper la ripartenza però, come ha spiegato il Premier, non c’è perché tutto dipenderà dalla situazione epidemiologica e dalla campagna di vaccinazione. Ma se nel Governo c’è chi vorrebbe seguire la linea della prudenza ancora per un po’, c’è anche chi spinge per le ...