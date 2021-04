Riaperture e ristoranti, Draghi: regole meno rigide. Da maggio cena fuori casa (Di martedì 13 aprile 2021) maggio sarà il mese delle Riaperture. Tutto dipende dall?andamento dei contagi e dai progressi della campagna vaccinale. Ma a metà del mese prossimo si prevede di avere... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 13 aprile 2021)sarà il mese delle. Tutto dipende dall?andamento dei contagi e dai progressi della campagna vaccinale. Ma a metà del mese prossimo si prevede di avere...

