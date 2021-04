Riapertura Scuole oggi 12 aprile, Speranza: “Siamo consapevoli dei rischi” (Di lunedì 12 aprile 2021) oggi, lunedì 12 aprile, l’Italia si è svegliata meno rossa e decisamente più arancione. Le uniche 4 regioni a vivere ancora nelle restrizioni più rigide sono la Val D’Aosta, la Campania, la Puglia e la Sardegna: tutte le altre sono tinte di arancione. Come sappiamo, fino al 30 aprile, la zona gialla non sarà concessa a nessuno: nonostante l’indice Rt. E così anche in zona arancione, nonostante qualche concessione in più, gli italiani continuano a chiedere delle riaperture. Roberto Speranza, il Ministro della Salute, risponde sottolineando la scelta di un “Agire con cautela e gradualmente, senza bruciare le tappe”. Leggi anche: Riaperture Palestre, Ristoranti e Cinema: il piano aggiornato per fine aprile 2021, la nuova data Scuole aperte: 6 milioni di studenti e dubbi sulla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021), lunedì 12, l’Italia si è svegliata meno rossa e decisamente più arancione. Le uniche 4 regioni a vivere ancora nelle restrizioni più rigide sono la Val D’Aosta, la Campania, la Puglia e la Sardegna: tutte le altre sono tinte di arancione. Come sappiamo, fino al 30, la zona gialla non sarà concessa a nessuno: nonostante l’indice Rt. E così anche in zona arancione, nonostante qualche concessione in più, gli italiani continuano a chiedere delle riaperture. Roberto, il Ministro della Salute, risponde sottolineando la scelta di un “Agire con cautela e gradualmente, senza bruciare le tappe”. Leggi anche: Riaperture Palestre, Ristoranti e Cinema: il piano aggiornato per fine2021, la nuova dataaperte: 6 milioni di studenti e dubbi sulla ...

Advertising

HuffPostItalia : Crisanti: 'Errore tornare in aula senza aver vaccinato. L'impatto della riapertura delle scuole esiste' - AzzolinaLucia : Il mio intervento di oggi alla Camera, dove si è discussa la mozione presentata dal M5S con la quale chiediamo al G… - CorriereCitta : Riapertura Scuole oggi 12 aprile, Speranza: “Siamo consapevoli dei rischi” - mafaldaindignat : RT @Capezzone: Da #Fazio (dopo prete+Saviano) #Speranza. Tema centrale:”Non è pericoloso che aprano le scuole?”. Chiaro? Per Fazio problema… - Herbert403 : RT @FrancoRomanini1: @Herbert403 Proprio in concomitanza di una timida riapertura delle scuole... All'incompetenza sembra sommarsi un disag… -