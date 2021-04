Reunion di Friends, riprese in corso: tutto quello che c’è da sapere (Di lunedì 12 aprile 2021) In cosa consiste la Reunion di Friends? I protagonisti si ritroveranno per un episodio speciale, ma non ci sarà reboot della serie tv. La notizia della Reunion di Friends, e in particolare dei suoi protagonisti, interpretati da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, aveva fatto sperare i fan della storica sitcom in un reboot o un remake. Invece, come gli stessi attori hanno spiegato, si ritroveranno solamente per un episodio speciale, una sorta di documentario in cui racconteranno aneddoti, parleranno del dietro le quinte di Friends e di come la serie tv abbia legato non solo i personaggi, ma gli stessi attori. Ecco quando uscirà e dove si potrà vedere. Friends: la Reunion nel 2021 Lo speciale di ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 12 aprile 2021) In cosa consiste ladi? I protagonisti si ritroveranno per un episodio speciale, ma non ci sarà reboot della serie tv. La notizia delladi, e in particolare dei suoi protagonisti, interpretati da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, aveva fatto sperare i fan della storica sitcom in un reboot o un remake. Invece, come gli stessi attori hanno spiegato, si ritroveranno solamente per un episodio speciale, una sorta di documentario in cui racconteranno aneddoti, parleranno del dietro le quinte die di come la serie tv abbia legato non solo i personaggi, ma gli stessi attori. Ecco quando uscirà e dove si potrà vedere.: lanel 2021 Lo speciale di ...

Advertising

SkyTG24 : Friends, al via la prossima settimana le riprese della reunion - moviestruckers : #Friends: le riprese della speciale reunion sono ufficialmente terminate - FelloSara : mamma mia ho proprio bisogno della reunion di Friends, sarebbe l'unica cosa bella in questo periodo del cazzo - moonrivaer : non vedo l'ora che esca la reunion di friends, sará bellissimo rivedere il cast di nuovo insieme - Screenweek : A Burbank si sono concluse le riprese di Friends: The Reunion, l'atteso speciale realizzato per #HBOMax… -