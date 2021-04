Report, stasera su Rai3 gli investimenti del Vaticano, il dossier Oms e il vaccino Sputnik (Di lunedì 12 aprile 2021) Da stasera su Rai3, alle 21:30, torna Report e lo fa con tre inchieste sul dossier dell'Oms sull'Italia, sugli investimenti poco chiari del Vaticano e sul vaccino russo Sputnik. Tornano le inchieste di Report, in onda da stasera su Rai3 e in streaming RaiPlay, ancora condotto da Sigfrido Ranucci che, insieme agli storici collaboratori, torna a occuparsi dell'emergenza sanitaria e non solo. Si parte con l'inchiesta esclusiva "Lo sterco del diavolo" di Giorgio Mottola con la collaborazione di Norma Ferrara e Giulia Sabella, che documenta come gli scandali all'ombra del Cupolone non si fermano nemmeno davanti ai Santi. Da anni Papa Francesco ha avviato una battaglia interna al Vaticano per ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 aprile 2021) Dasu, alle 21:30, tornae lo fa con tre inchieste suldell'Oms sull'Italia, suglipoco chiari dele sulrusso. Tornano le inchieste di, in onda dasue in streaming RaiPlay, ancora condotto da Sigfrido Ranucci che, insieme agli storici collaboratori, torna a occuparsi dell'emergenza sanitaria e non solo. Si parte con l'inchiesta esclusiva "Lo sterco del diavolo" di Giorgio Mottola con la collaborazione di Norma Ferrara e Giulia Sabella, che documenta come gli scandali all'ombra del Cupolone non si fermano nemmeno davanti ai Santi. Da anni Papa Francesco ha avviato una battaglia interna alper ...

