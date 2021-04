Report: «Anche Brusaferro e i vertici dell’Oms sapevano del dossier sul piano pandemico italiano». Guerra chiede di bloccare la messa in onda (Di lunedì 12 aprile 2021) I vertici dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), su su fino al direttore Tedros e quelli della sanità italiana. Secondo Report, tutti sapevano e avrebbero considerato perlomeno normale che il dossier che accusava l’Italia di non aver aggiornato per tempo il piano pandemico, che avrebbe potuto consentire di rispondere meglio all’emergenza Coronavirus durante i primi mesi dell’emergenza, fosse stato ritirato su pressione di Ranieri Guerra, ora indagato dalla procura di Bergamo. Lo stesso Guerra in serata ha inviato una diffida intimando a Rai3 di non mandare in onda la puntata. Stando a quanto ricostruito da Giulio Valesini e dalla redazione guidata da Sigfrido Ranucci nella puntata in onda questa sera su ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 aprile 2021) Idell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), su su fino al direttore Tedros e quelli della sanità italiana. Secondo, tuttie avrebbero considerato perlomeno normale che ilche accusava l’Italia di non aver aggiornato per tempo il, che avrebbe potuto consentire di rispondere meglio all’emergenza Coronavirus durante i primi mesi dell’emergenza, fosse stato ritirato su pressione di Ranieri, ora indagato dalla procura di Bergamo. Lo stessoin serata ha inviato una diffida intimando a Rai3 di non mandare inla puntata. Stando a quanto ricostruito da Giulio Valesini e dalla redazione guidata da Sigfrido Ranucci nella puntata inquesta sera su ...

