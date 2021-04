Regione Sardegna, politici in ristorante: indaga la procura (Di lunedì 12 aprile 2021) CAGLIARI – Qualcuno parla già di “Sardaragate“. Continua a montare in Sardegna la polemica sul “banchetto di Sardara“- Comune dell’isola famoso per le sue terme- organizzato mercoledì scorso, in piena zona arancione, e a pochi giorni del passaggio della regione in fascia rossa. Un pranzo all’interno di un hotel al quale avrebbero preso parte vari esponenti politici, dirigenti e funzionari regionali, come riporta L’Unione sarda, interrotto da un blitz della Guardia di finanza che è riuscita a identificare, tra il fuggi fuggi generale, 19 persone sulle circa 40 presenti. Al momento l’unico nome certo tra i partecipanti all’incontro risulta essere quello del capo del Corpo forestale sardo, Antonio Casula, che non ha negato di essere presente quel giorno nell’hotel, specificando che si trovava lì per motivi di lavoro. In queste ore è circolato anche il nome dell’assessora all’Agricoltura, Gabriela Murgia, che però ha seccamente smentito: “Non ero presente il giorno a Sardara in nessuna circostanza, impegnata peraltro in altre attività istituzionali- le parole dell’esponente della giunta-. Ovviamente certificabile. Che tristezza doversi giustificare pubblicamente”. Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) CAGLIARI – Qualcuno parla già di “Sardaragate“. Continua a montare in Sardegna la polemica sul “banchetto di Sardara“- Comune dell’isola famoso per le sue terme- organizzato mercoledì scorso, in piena zona arancione, e a pochi giorni del passaggio della regione in fascia rossa. Un pranzo all’interno di un hotel al quale avrebbero preso parte vari esponenti politici, dirigenti e funzionari regionali, come riporta L’Unione sarda, interrotto da un blitz della Guardia di finanza che è riuscita a identificare, tra il fuggi fuggi generale, 19 persone sulle circa 40 presenti. Al momento l’unico nome certo tra i partecipanti all’incontro risulta essere quello del capo del Corpo forestale sardo, Antonio Casula, che non ha negato di essere presente quel giorno nell’hotel, specificando che si trovava lì per motivi di lavoro. In queste ore è circolato anche il nome dell’assessora all’Agricoltura, Gabriela Murgia, che però ha seccamente smentito: “Non ero presente il giorno a Sardara in nessuna circostanza, impegnata peraltro in altre attività istituzionali- le parole dell’esponente della giunta-. Ovviamente certificabile. Che tristezza doversi giustificare pubblicamente”.

