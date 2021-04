Regione Lazio, Marco Vincenzi è il nuovo Presidente del Consiglio Regionale (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Lazio ha un nuovo Presidente del Consiglio Regionale ed il suo nome è Marco Vincenzi, l’ex capogruppo del Pd che dopodomani compierà 63 anni. Vincenzi è stato eletto alla seconda votazione con 34 favorevoli, 6 per il consigliere Orlando Tripodi (Lega), 2 schede bianche e 2 nulle. L’ex capogruppo del Pd, prenderà il posto di Mauro Buschini. Buschini aveva presentato le dimissioni una settimana fa a seguito delle 24 assunzioni (non trasparenti) da parte del Consiglio Regionale. Adesso Marco Vincenzi è diventato il nuovo Presidente del Consiglio Regionale e ora, le assunzioni, sono nelle sue mani. su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021) Ilha undeled il suo nome è, l’ex capogruppo del Pd che dopodomani compierà 63 anni.è stato eletto alla seconda votazione con 34 favorevoli, 6 per il consigliere Orlando Tripodi (Lega), 2 schede bianche e 2 nulle. L’ex capogruppo del Pd, prenderà il posto di Mauro Buschini. Buschini aveva presentato le dimissioni una settimana fa a seguito delle 24 assunzioni (non trasparenti) da parte del. Adessoè diventato ildele ora, le assunzioni, sono nelle sue mani. su Il Corriere ...

