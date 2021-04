Reggina-Reggiana | probabili formazioni e tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 12 aprile 2021)è una partita della trentaquattresima giornata di Serie B. E’ uno scontro tra dueche vivono momenti diversi. Più leggero per la, con 44 pt conquistati e una salvezza ormai conquistata. Più pesante per la, terzultima e in difficoltà nelle ultime uscite. Come arrivano le? Laè ormai certa di aver raggiunto il traguardo di salvezza. Si, perchè di traguardo si tratta. Dopo il ritorno in Serie B, gli amaranto avevano questo unico obiettivo, ossia si congelare la loro permanenza nella serie cadetta per costruire un brillante futuro. Nell’ultima uscita è arrivato un rotondo ed incoraggiante 3-0 in casa contro il Vicenza. La partita è stata giocata ottimamente e il risultato rispecchia in pieno la ...