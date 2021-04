Raiola: "Haaland? Non sono d'accordo con il Dortmund" (Di lunedì 12 aprile 2021) Il futuro di Erling Haaland continua a tenere banco . Sulla nuova stella del calcio mondiale si sono posate le attenzioni di tutti i più grandi club europei, ultimi in ordine temporale Real Madrid e ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 aprile 2021) Il futuro di Erlingcontinua a tenere banco . Sulla nuova stella del calcio mondiale siposate le attenzioni di tutti i più grandi club europei, ultimi in ordine temporale Real Madrid e ...

Advertising

forzagranata1 : ?? #CALCIO Raiola: “Haaland? Non sono d’accordo con il Dortmund” L’agente del bomber norvegese: “Non vogliono ceder… - sportli26181512 : #Raiola: “#Haaland? Non sono d’accordo con il Dortmund”: L’agente del bomber norvegese: “Non vogliono cederlo in es… - BombeDiVlad : ??? Futuro #Haaland, le parole di #Raiola: 'Ho parlato con la società' ???? Parla il procuratore dell'attaccante del… - n9ve2 : RT @cmdotcom: #Haaland, #Raiola al #Dortmund: 'Li ho incontrati. Non vogliono venderlo? Io non sono d'accordo'. Il punto sul futuro e dove… - MCalcioNews : Raiola spaventa il Dortmund: 'Non vuole vendere Haaland, ma io non sono d'accordo' -