Raggi e la gaffe sul Colosseo, l'ufficio stampa chiede perdono: "Scusa Virginia, colpa nostra. Anzi, no …" (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr – Virginia Raggi e le fantastiche peripezie dei dilettanti allo sbaraglio. Tutti voi avrete saputo della colossale – è il caso di dirlo – gaffe che ha coinvolto il sindaco di Roma. In un video promozionale sull'evento della Ryder Cup invece dell'Anfiteatro Flavio aka Colosseo compare l'arena di Nimes. Ora l'ufficio stampa si attribuisce pubblicamente tutte le colpe – salvo poi cercare di incolpare nientemeno che la Federgolf. Raggi, gaffe del Colosseo: mea culpa dell'ufficio stampa E' comparso poco fa sul profilo ufficiale della Raggi un messaggio che è passivo aggressivo da manuale di psicologia. Inizia con due hashtag giovanilistici e finto simpatici:

